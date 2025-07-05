Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Güzelyurt Köyü'nde inşaatta çalışan 21 yaşındaki Hüseyin El Melle, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt Köyünde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 21 yaşındaki Hüseyin El Melle elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden inşaat işçileri, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin El Melle, kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hüseyin El Melle, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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