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Adıyaman'da düğünde havaya ateş eden şahıs yakalandı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir düğün esnasında havaya ateş ettiği tespit edilen M.K.B. isimli şahsı yakaladı. Şahısla birlikte 1 adet otomatik av tüfeği ve şarjörü, 6 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet kurusıkı tabanca ile şarjörü ve 15 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Adıyaman'da düğünde havaya ateş eden şahıs kullandığı otomatik av tüfeğiyle yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir düğün esnasında havaya ateş ettiği tespit edilen M.K.B. isimli şahsı yakaladı. Şahısla birlikte 1 adet otomatik av tüfeği ve şarjörü, 6 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet kurusıkı tabanca ile şarjörü ve 15 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Adıyaman Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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