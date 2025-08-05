Adıyaman'da Düğün Töreninde Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Adıyaman'da Düğün Töreninde Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı
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Adıyaman'da bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yabancı uyruklu bir kişi aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Adıyaman'da bir düğün töreninde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahallede bulunan bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakla kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet El Hasan isimle yabancı uyruklu şahıs, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, saldırganların olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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