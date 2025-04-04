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Adıyaman'da Demir Bağlı Araçla Trafikte İlerleyen Sürücüye Ceza

Adıyaman'da Demir Bağlı Araçla Trafikte İlerleyen Sürücüye Ceza
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Adıyaman'da, arkasına demir bağlayarak trafikte ilerleyen bir sürücüye 2 bin 72 TL para cezası uygulandı. Olay, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Adıyaman'da, otomobilinin arkasına demir bağlayarak trafikte ilerleyen sürücüye cezai işlem uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Karamusa Caddesi üzerinde bir sürücü aracının arkasına bağladığı demir çubuklarla trafikte ilerlemesi tepkilere neden olmuştu. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Meydana gelen olay sonrasında harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince otomobil sürücüsü bulundu.

Polis ekiplerince otomobil sürücüsüne 2 bin 72 TL para cezası uygulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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