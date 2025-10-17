Haberler

Adıyaman'da Define Ararken Suçüstü Yakalandılar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda çeşitli kazı aletlerine el konuldu ve şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince define arayan şahıslara suçüstü yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman il merkezinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda kaçak kazı olayında kullanılan 1 adet dedektör, 1 adet kürek, 1 adet kazma ve 1 adet demir aparat el kondu.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
