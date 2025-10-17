Adıyaman'da Define Ararken Suçüstü Yakalandılar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince define arayan şahıslara suçüstü yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman il merkezinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda kaçak kazı olayında kullanılan 1 adet dedektör, 1 adet kürek, 1 adet kazma ve 1 adet demir aparat el kondu.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN