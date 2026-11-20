Adıyaman'da çocuklar parkta kolonyayı ateşe verince oyun alanından alevler yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi'ndeki parkta 8-10 yaşlarındaki çocukların zemine döktüğü kolonyayı ateşe vermesi oyun alanında alevlere yol açtı. Çocukların tehlikeli oyunu vatandaşların uyarısıyla sona ererken ateşten zarar görmeden parktan uzaklaşmaları rahat nefes aldırdı.
Adıyaman'da çocukların oyun parkında yaktığı ateş tehlikeye yol açtı.
Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki parkta 8 ile 10 yaşlarındaki çocuklar, oyun grubunun bulunduğu alanda zemine döktükleri kolonyayı ateşe verdi. Ateşin tutuşmasıyla oyun alanının zemininden alevler yükseldi. Alevlerle oynayan çocukların tehlikeli oyunu vatandaşların uyarıları sonrası sona erdi. Çocukların ateşten zarar görmeden parktan uzaklaşması rahat bir nefes aldırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı