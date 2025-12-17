Adıyaman'da ev yangını

Adıyaman'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Karahöyük köyünde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN