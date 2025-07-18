Adıyaman'da Çapa Motoru Devrildi: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Meryemuşağı Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen çapa motoru, engebeli arazide ilerlediği sırada devrildi. Kazada araçta bulunan Ali Osman Öztürk (11), Elif Sima Bayram (16), Emine Öztürk (43) ve Merve Öztürk (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN