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Adıyaman'da Canlı Bomba İhbarı Paniği

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Adıyaman'daki bir AVM'nin açık otoparkında yapılan canlı bomba ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. İhbarın asılsız olduğu tespit edildi.

Canlı bomba ihbarı ekipleri alarma geçirdi

AVM'nin açık otoparkında canlı bomba paniği

ADIYAMAN - Adıyaman'da, faaliyet gösteren AVM'nin açık otoparkında canlı bomba olduğuna dair verilen ihbar polis ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren AVM'nin açık otoparkında canlı bomba olduğuna dair ihbar alan 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine çok sayı polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri AVM'nin açık otoparkında ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olay yerinde ve çevresinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. İhbarın asılsız olduğu tespit edilirken polis ekipleri her ihtimale karşı bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da Canlı Bomba İhbarı Paniği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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