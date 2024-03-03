Adıyaman'da bir kişi asansör içerisinde ölü bulundu
Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'nde bulunan bir binanın asansöründe yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılacak incelemeler sonucunda ölüm nedeni belirlenecek.
Adıyaman'da bir kişi asansör içerisinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Siteler Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'nin giriş kısmında yer alan 4 katlı bir binanın asansör kapısını açan bina sakini, asansör içerisinde Mehmet R. (72) isimli yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet R.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Herhangi bir yaralanması bulunmayan ve kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Mehmet R.'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN