Çatıdan düşen bina yöneticisi hayatını kaybetti
Adıyaman’da su kaçağını kontrol ekmek için yöneticisi olduğu 6 katlı binanın çatısına çıkan şahıs, dengesini kaybederek aşağı düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.
- Adıyaman'da bir bina yöneticisi su kaçağını kontrol etmek için çıktığı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.
- Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine ve hastaneye kaldırılmasına rağmen yönetici kurtarılamadı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da merkez ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de, su kaçağını kontrol ekmek için yöneticisi olduğu 6 katlı binanın çatısına çıkan Mehmet Tanrıverdi, dengesini kaybederek aşağı düştü.
KURTARILAMADI
Bina sakinleri, olayı fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tanrıverdi, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tanrıverdi'nin cenazesi olay yerindeki işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.