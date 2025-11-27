Haberler

Adıyaman'da Bıçaklı Saldırı: İki Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da Bıçaklı Saldırı: İki Çocuk Yaralandı
Güncelleme:
Adıyaman'da bir şahıs, sokakta karşılaştığı iki çocuğu bıçakla yaralayarak kaçtı. Olayın ardından yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Adıyaman'da elinde bıçak olan bir şahıs, sokakta karşılaştığı 2 çocuğu yaralayarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yunus Emre Mahallesinde yaşandı. Burhan S. isimli şahıs, iddiaya göre parkın yanında meşrubat içen 15 yaşındaki M.N.K.'yi bacağından bıçakla yaraladı. Bölgeden ayrılan saldırgan, daha sonra Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde karşılaştığı lise öğrencisi olan 16 yaşındaki H.K.'yi de bıçaklayıp kaçtı.

Yaralanan 2 çocuk, olay yerine çağrılan ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine giden polis ekipler, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ADIYAMAN


