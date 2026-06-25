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Kavga eden şahısların yakınları hastanede birbirlerine saldırdı

Kavga eden şahısların yakınları hastanede birbirlerine saldırdı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralıların tedavi edildiği hastanede yakınları tekrar kavga etti, polis müdahalesiyle taraflar gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 kişinin bıçakla yaralanarak kaldırıldığı hastanede şahısların yakınları birbirlerine saldırdı. Polisin müdahalesinin ardından taraflar gözaltına alındı.

İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada İ.A. (23) ile M.E.G. (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kavga eden kişilerin yakınları hastanede karşılaşınca tartışma çıktı. Çıkan tartışma da kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Şahıslara hastanede bulunan polis ekibi müdahale ederken, olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavgaya karışan şahıslar gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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