Adıyaman'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Öğretmenevi civarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.A. (19), E.İ. (20) ve M.S.S. (21) aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı