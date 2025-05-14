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Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada S.D. isimli bir kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, hastaneye kaldırılan S.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 8 No'lu Sağlık Ocağı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Meydana gelen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda S.D. isimli kişi bıçakla yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan S.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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