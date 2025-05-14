Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 8 No'lu Sağlık Ocağı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Meydana gelen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda S.D. isimli kişi bıçakla yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan S.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN