Adıyaman'da Bıçaklama Olayında İki Şahıs Tutuklandı
Kahta ilçesinde sokakta yürüyen Kamil Numan, bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili katil zanlıları tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokakta yürüdüğü esnada bıçaklayarak öldürülen şahsın katil zanlıları tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 hafta önce Kahta ilçesi Gazi Mahallesi'nde sokakta yürüyen Kamil Numan (23) isimli yabancı uyruklu genç, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren F.I. (22), S.I. (18), yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri Kahta Adliyesi'nde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

