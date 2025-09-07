Adıyaman'da Bıçakla Yaralanan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da bir şahıs kendini bıçaklayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1912 Sokak içerisinde M.A., isimli bir şahıs henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eline aldığı bıçağı göğsüne sapladı. Yaralanan M.A., yakınları tarafından kanlar içerisinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN