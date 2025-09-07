Haberler

Adıyaman'da Bıçakla Yaralanan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi'nde, M.A. isimli bir şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kendini bıçaklayarak yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A., hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da bir şahıs kendini bıçaklayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1912 Sokak içerisinde M.A., isimli bir şahıs henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eline aldığı bıçağı göğsüne sapladı. Yaralanan M.A., yakınları tarafından kanlar içerisinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
