Adıyaman'da başıboş sokak köpeği 7 yaşındaki çocuğu yaraladı

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Adıyaman'da başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Turgut Reis Mahallesi'nde 7 yaşındaki Ecem G., başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Ecem G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük kız tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı