Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da başıboş sokak köpeği 7 yaşındaki çocuğu yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da başıboş sokak köpeği 7 yaşındaki çocuğu yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı. İlk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Turgut Reis Mahallesi'nde 7 yaşındaki Ecem G., başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Ecem G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük kız tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare olmuyor

Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un yanı başında kar 20 santimetreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar 20 santimetreye ulaştı
Husiler askeri kampı füzelerle vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Görüntü bugün kaydedildi! Askeri kamp cansız bedenlerle dolup taştı
'Size kuş göstereceğiz' diyerek 4 çocuğu çağırdılar! Mahalle karıştı

"Size kuş göstereceğiz" diyerek 4 çocuğu çağırdılar! Mahalle karıştı
Hülya Avşar’dan yeni karar: Dizi defterini kapattım

Son dizisi 7 bölümde final yapan Hülya Avşar kararını açıkladı
Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı

Süleymancılar'a 12 ilde operasyon! Gözaltılar var
Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

İlçeyi ayağa kaldıran olay! 100 kişi bir gecede hastanelik oldu
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü

Kabus dünyayı sarıyor! İsyan dalgası 11 ülkeyi yangın yerine çevirdi