Adıyaman'da başıboş sokak köpeği 7 yaşındaki çocuğu yaraladı

Adıyaman'da başıboş sokak köpeği 7 yaşındaki çocuğu yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı. İlk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Turgut Reis Mahallesi'nde 7 yaşındaki Ecem G., başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Ecem G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük kız tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı