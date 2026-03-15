Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! Ölü ve yaralılar var

Adıyaman'da iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kömür beldesinin Derinsu köyüne bağlı Oruçlu mezrasında iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

ARAZİ KAVGASI MEYDAN SAVAŞINA DÖNDÜ

Kavgada Fehmi D., Abdullah D., Yusuf Demirkol (24) ve Necmettin D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Silahla vurulduğu belirtilen Yusuf Demirkol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yaralılardan Fehmi D.'nin sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı