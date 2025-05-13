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Adıyaman'da Aranan 31 Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da Aranan 31 Şahıs Yakalandı
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Adıyaman'da yapılan operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs yakalandı. Hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve sahtecilik gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler de dahil olmak üzere yakalama işlemleri sürdürülecek.

Adıyaman'da çeşitli suçlardan arandığı öğrenilen 31 şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 5-11 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda sonucunda hırsızlık suçundan 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., yine hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç., kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.H., resmi belgede sahtecilik suçundan hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F., kullanmak veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y.A isimli şahıs yakalandı. Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 26 şahısta yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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