Adıyaman'da Anız Yangınında Duman Hortumu Oluştu

Adıyaman'da çıkan anız yangınlarında oluşan hortum, duman hortumuna dönüştü.

Adıyaman- Şanlıurfa karayolu üzeri 17. kilometrede anız yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, alevlerin ağaçlık bölgeye sıçramaması için itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen yangın sırasında bir anda duman hortumu çıktı. Yangın esnasında çıkan hortum, metrelerce yükseğe ulaştı.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. - ADIYAMAN