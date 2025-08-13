Adıyaman'da Anız Yangını Meyve Bahçelerini Zarar Verdi

Adıyaman'da Anız Yangını Meyve Bahçelerini Zarar Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman-Kahta karayolu yakınlarında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle meyve bahçelerine sıçrayarak ağaçlara zarar verdi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı.

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangının bahçeye sıçraması sonucu ağaçlar zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta karayolu Hasancık Köyü yakınlarında anız yangını çıktı. Çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan meyve bahçelerine sıçradı. Meyve ağaçlarının zarar gördüğü yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kadıköy'de tarihi gece! Tribünlerden dünya rekoru

Fenerbahçe taraftarı dünya rekoru kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.