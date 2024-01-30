Adıyaman'da alzaymır hastası olan 5 çocuk babası yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 4 gün önce Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi Fırat Caddesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 5 çocuk babası Halit Bozkurt'un (73) hayatından endişe ediliyor. Bozkurt'a 4 gündür ulaşamayan yakınları jandarma ekipleri ile polis ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Ekipler, alzaymır hastası Halit Bozkurt'un bulunması için çalışma başlattı. Her yerde aranan Halit Bozkurt'un yerini bilen veya görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN