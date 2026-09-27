Adıyaman'da Akıllı Kavşak'ta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Akıllı Kavşak içerisinde Hüseyin Ç. idaresindeki 02 HA 512 plakalı otomobil ile Mahmut Burak Ö. idaresindeki 56 ABC 109 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Asude Ayça Ö., Zeynep Ç. ve Sakine Ç. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı