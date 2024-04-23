Adıyaman'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'da hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan ve ifadeleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Besni Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN