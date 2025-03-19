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Adıyaman'da 88 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Adıyaman'da 88 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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Adıyaman merkezde yaşayan 88 yaşındaki Ali Can, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen Ali Can'ın kesin ölüm nedeni araştırılacak.

Adıyaman'da 88 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 2344 sokaktaki adresinde yaşayan Ali Can (88), yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Durum üzerine sağlık ekipleri ile polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler Ali Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ali Can'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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