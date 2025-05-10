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Adıyaman'da 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Şahıslar Yakalandı

Adıyaman'da 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Şahıslar Yakalandı
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. ve M.T. isimli şahısları yakalayarak tutukladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. ve M.T. isimli şüpheli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan her iki şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları adli makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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