Adıyaman'da 5 Katlı Apartmanda Yangın: Mahsur Kalanlar Tahliye Edildi

Adıyaman'da 5 Katlı Apartmanda Yangın: Mahsur Kalanlar Tahliye Edildi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın, dairelerinde mahsur kalan vatandaşların itfaiye ekiplerince tahliyesiyle sona erdi. Yangın sonucunda can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak büyük çapta hasar meydana geldi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Hasan Tütün Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. Selma K.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Korku ve paniğin yaşandığı yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından alevlere müdahale edildi. Ekipler bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da dumanların sardığı apartmandaki daire sakinlerini de tek tek tahliye etti. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında yangın söndürüldü. Olayda evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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