Haberler

Adıyaman'da 340 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Adıyaman'da gerçekleştirilen operasyonda 340 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, H.C.Y. isimli bir zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı.

Adıyaman'da 340 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan zanlı ise tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda H.C.Y., gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 340 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

