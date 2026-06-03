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Yüksekten düşen çocuk yaralandı

Yüksekten düşen çocuk yaralandı
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Adıyaman'da 2 yaşındaki bir çocuk, evlerinin balkonundan yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocukla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi 1108 sokakta 2 yaşında olduğu öğrenilen çocuk, evlerinin balkonundan aşağıya düştü. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinden düşerek yaralanan ismi öğrenilemeyen çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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