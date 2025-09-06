Haberler

Adıyaman'da 19 Yaşındaki Gençten İki Gündür Haber Alınamıyor

Güncelleme:
Adıyaman'da yaşayan 19 yaşındaki Mahmut Ensari Öksüz, iki gün önce işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi ve polis ekipleri her yerde arıyor, yakınları yardım çağrısında bulundu.

Adıyaman'da, 19 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ'lerde ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki Mahmut Ensari Öksüz, 2 gün önce sabah saatlerinde işe gitmek için evden ayrıldı. Evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve hayatından endişe edilen Mahmut Ensari Öksüz'ün yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Her yerde aranan ve kendisine ulaşılamayan Öksüz'ü görenlerin ve yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi. Öksüz ailesi, Mahmut Ensari Öksüz'ün bulunması için yetkililerden yardım istediğini söyledi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

