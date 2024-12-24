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Adıyaman'da 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Kayıp

Adıyaman'da 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Kayıp
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Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nden 2 gün önce ayrılan 15 yaşındaki Anculin Habeş'ten haber alınamıyor. Aile, emniyetten gelecek iyi haberi bekliyor ve görüp bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesini istiyor.

Adıyaman'da 15 yaşındaki kız çocuğundan 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 920 Sokaktaki adresinden 2 gün önce ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Anculin Habeş için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunuldu. Anculin'in hayatından endişe eden Habeş ailesi, emniyetten kendilerine verilecek mutlu haberi bekliyor. Yaklaşık 2 gündür her yerde aranan Anculin'in yerini bilenlerin ya da görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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