Adıyaman'da 1000 Kuru Sıkı Tabanca Ele Geçirildi

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda bin adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından S.Y. isimli sahsın iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda kuru sıkı olarak tabir edilen tabancalar üzerinde oynama yapılarak ateşli hale getirilmek için tasarlanmış bin adet silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınırken el konulan tabancalar ise emniyete götürüldü. - ADIYAMAN