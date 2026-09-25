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Adıyaman Çemberlitaş'ta kopan elektrik teli otluk alanda yangına yol açtı

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Adıyaman Çemberlitaş'ta kopan elektrik teli otluk alanda yangına yol açtı
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Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü'nde ikametlerin arasındaki elektrik kablosu koptu; yere düşen teller otluk alanda yangına neden oldu. Olay yerine gelen bir mikser sürücüsü tazyikli suyla alevlere müdahale etti, yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Adıyaman'da, ikametlerin arasında koparak yere düşen elektrik kabloları kuru ot yangınına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü içerisinde bulunan elektrik kablosunda kopma meydana geldi. Kopan elektrik tellerinin yere temas etmesiyle beraber otluk alanda yangın çıktı. Yangını fark eden bir mikser sürücüsü olay yerine gelerek araçta bulunan tazyikli suyla alevlere müdahale etti.

Yangın yapılan çalışmalar sonucunda evlere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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