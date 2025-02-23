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Adıyaman'da çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

Adıyaman'da çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek evi kullanılamaz hale getirdi.Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyerek evi küle çevirdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılpınar Köyü'nde bir evde kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangını fark eden köylüler, alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Şiddetli rüzgardan dolayı yangın kısa sürede bütün evi sardı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri olay yerinde köz ateşinin rüzgarın etkisiyle çevreye sıçramaması için soğutma çalışması yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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