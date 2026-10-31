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Adıyaman Besni'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Adıyaman Besni'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Atmalı Köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesine bağlı Atmalı Köyü yakınlarında meydana geldi. C.Ö. idaresindeki 01 RH 281 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü C.Ö., ile otomobilde bulunan Z.Ö., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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