Adilcevaz'da Aniden Bastıran Yağmur Sele Neden Oldu
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde aniden bastıran yağmur, bölgedeki tarım arazilerine zarar veren bir sele yol açtı. Yağmurun etkisiyle meydana gelen sel suları, çiftçilerin mahsullerini olumsuz etkileyerek tarım faaliyetlerini tehdit ediyor. Yetkililer, selin getirdiği zararın tespiti için çalışmalara başladı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde aniden bastıran yağmur sele neden oldu.
Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel suları beldedeki tarım arazilerine zarar verdi. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa