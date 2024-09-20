Adilcevaz'da Aniden Bastıran Yağmur Sele Neden Oldu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde aniden bastıran yağmur sele neden oldu.

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel suları beldedeki tarım arazilerine zarar verdi. - BİTLİS