Adilcevaz'da Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı

Adilcevaz'da Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ticari bir kamyonetin traktöre çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralılar Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adilcevaz'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 7 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ticari kamyonetin traktöre arkadan çarptığı kazada 7 ağır kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Adilcevaz-Patnos karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Kömürlü köyüne bayramlaşmaya gidenlerin içerisinde bulunduğu 47 LG 744 plakalı hafif ticari kamyonet, önünde seyreden tarımsal malzeme yüklü traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - 3.Sayfa
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