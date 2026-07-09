Haberler

Trafikte meydan kavgası: Kaçmaya çalışan minibüse taş fırlattılar

Trafikte meydan kavgası: Kaçmaya çalışan minibüse taş fırlattılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Adapazarı'nda aralarında husumet bulunan kişiler arasında trafikte çıkan sopalı ve taşlı kavgada minibüsün camı kırıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler arasında trafikte çıkan sopalı ve taşlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda kaçmaya çalışan bir minibüsün camı atılan taşla kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Temmuz'da Zirai Aletler Sanayi Sitesi'ndeki caddede seyir halinde olan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öne sürülen taraflar trafikte karşılaştı. Araçlarından inerek sözlü olarak tartışmaya başlayan kişiler arasındaki gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri elindeki sopayla karşı taraftaki sürücüye vurdu. Aldığı darbelerle dengesini kaybeden kişi refüje düşerken, olay yerinde bulunan bir kadın ise çığlık atarak tarafları ayırmaya çalıştı.

Kaçmaya çalışan minibüsün camını kırdılar

Saldırıdan kurtulmak isteyen minibüs sürücüsü ve yanındaki kişi, araçlarına binerek geri vitesle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bu esnada gruptan bir kişi, yerden aldığı taşı hareket halindeki minibüse fırlattı. Taşın isabet ettiği aracın ön camı kırıldı.

Vatandaşların araya girmesi ve minibüsün bölgeden uzaklaşmasıyla sona eren kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Otoyolu'ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1'i öldü, 11'i taburcu oldu

Otoyoldaki otobüs kazasında yaralananlardan 1 kişi öldü
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı

Midye toplamak için daldılar, karşılarına çıkan kan dondurdu
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak

MEB'den 10 maddelik talimat! Geriye dönük de işlem yapılacak
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti

Soruyu duymadan sinirlendi! Bir bardak suyu tek seferde içti