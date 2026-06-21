Haberler

Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 ruhsatsız tüfek, 1 piştov ve 1 toplu tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Ö.K. (50) isimli şahsa ait iş yerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet 'piştov' olarak tabir edilen küçük tüfek ve 1 adet 'toplu' olarak tabir edilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ö.K. hakkında emniyette adli işlemlere başlandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı

Milletvekiline 70 milyon liralık telefon tuzağı! Yakayı ele verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor

40 yıldır dağda tek başına! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye maçına damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
YKS öncesi kimliğini evde unuttu: Motosikletli zabıta önce nüfus müdürlüğüne götürdü; sonra sınava yetiştirdi

YKS öncesi kimliğini evde unuttu: Motosikletli zabıta imdadına yetişti
Düğün konvoyunda tekmeli, yumruklu kavga

En mutlu günleri olacaktı! Çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü