Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Ö.K. (50) isimli şahsa ait iş yerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet 'piştov' olarak tabir edilen küçük tüfek ve 1 adet 'toplu' olarak tabir edilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ö.K. hakkında emniyette adli işlemlere başlandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı