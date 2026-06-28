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Sakarya'da ağaçlık alanda korkutan yangın

Sakarya'da ağaçlık alanda korkutan yangın
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Çağlayan Sokak'ta bulunan ağaçlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Eğimli arazideki yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumanlar nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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