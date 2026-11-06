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Motosikletini yaktı, kaldırıma geçip izledi

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Motosikletini yaktı, kaldırıma geçip izledi
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi, kendisine ait motosikleti yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Kişi kaldırıma oturup motosikletin yanmasını izlerken itfaiye yangını kısa sürede söndürdü, motosiklet hurda yığınına döndü.

Adana'da bir kişi kendisine motosikletini ateşe verip ardından kaldırıma geçerek yanmasını izledi. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, motosiklet hurda yığınına dönüştü.

KENDİ MOTOSİKLETİNİ YAKTI

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi henüz bilinmeyen sebepten dolayı yanıcı madde dökerek kendisine ait motosikleti ateşe verdi. Motosiklet kısa sürede alevler içerisinde kaldı. İsmi öğrenilemeyen kişi ise kaldırıma oturarak motosikletinin yanmasını izledi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken motosiklet hurda yığınına dönüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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