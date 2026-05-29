Şehit Polis Memuru Aydın Üyenarık Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

İstanbul'un Tuzla ilçesinde ekip aracıyla yapılan trafik kazasında ağır yaralanan ve yaklaşık 7 aydır tedavi gören Adanalı Polis Memuru Aydın Üyenarık, hayatını kaybederek şehit oldu. Şehidin acı haberi baba ocağına ulaşırken cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Tuzla'da 1 Kasım 2025'te trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık'ın, bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Şehit Polis Memuru Aydın Üyenarık'ın acı haberi memleketi Adana'ya ulaştı. Adanalı şehidin cenazesinin, Cumartesi günü Ceyhan ilçesine bağlı Gümürdülü Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - ADANA

