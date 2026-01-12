Adana'nın o ilçesinde kar hayatı durdurdu: Yollar kapandı, okullar tatil edildi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dün gece başlayan ve bugün de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle ilçede eğitime 1 gün ara verilirken, birçok kırsal mahalle yolu da kapandı.

Tufanbeyli'den dün gece başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla devam etti. Kar nedeniyle ilçe merkezinde bile birçok noktada yollar kapandı. Tufanbeyli Kaymakamlığı da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Çocuklar ise okulların tatil olmasını ve kar yığışını fırsata çevirdi. Sokağa çıkan çocuklar kardan adam yapıp kar topu oynadı.

İlçe sakinlerinden Mürsel Erçil, kar yağışı nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini belirterek, "Kar yağdı, yollar kapalı. Hanım hastanede çalışıyor, onu zor getirdim. Kar sulu yağıyor, her yer çamur ve buz" dedi.

Yetkililer, kar, buzlanma ve don riskine karşı sürücüler başta olmak üzere herkesi dikkatli olması konusunda uyardı. - ADANA