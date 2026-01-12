Haberler

Adana'nın o ilçesinde kar hayatı durdurdu: Yollar kapandı, okullar tatil edildi

Adana'nın o ilçesinde kar hayatı durdurdu: Yollar kapandı, okullar tatil edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışı, yolları kapatırken çocuklar sokaklarda eğlendi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dün gece başlayan ve bugün de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle ilçede eğitime 1 gün ara verilirken, birçok kırsal mahalle yolu da kapandı.

Tufanbeyli'den dün gece başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla devam etti. Kar nedeniyle ilçe merkezinde bile birçok noktada yollar kapandı. Tufanbeyli Kaymakamlığı da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Çocuklar ise okulların tatil olmasını ve kar yığışını fırsata çevirdi. Sokağa çıkan çocuklar kardan adam yapıp kar topu oynadı.

İlçe sakinlerinden Mürsel Erçil, kar yağışı nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini belirterek, "Kar yağdı, yollar kapalı. Hanım hastanede çalışıyor, onu zor getirdim. Kar sulu yağıyor, her yer çamur ve buz" dedi.

Yetkililer, kar, buzlanma ve don riskine karşı sürücüler başta olmak üzere herkesi dikkatli olması konusunda uyardı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti