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Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, Adana'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, Adana'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Bursa Adliyesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanarak hastanede şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Asiye Yaşar, eşinin üniformasını giyerek tabutuna sarıldı. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, şehidin kızıyla dans ettiği anların görüntüleri sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi, son vedasını eşinin üniformasını giyerek gerçekleştirdi.

Bursa'da 13 Aralık günü 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, Adana'nın Kozan ilçesi Çandıklı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı memleketine getirilirken köyün gençleri cenazeyi Türk bayrakları ile karşıladı. Şehidin naaşı ilk olarak helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Ardından mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı.

Şehidin eşi Asiye Yaşar, annesi Medine Yaşar, babası İbrahim Yaşar ve uzman çavuş olan kardeşleri güçlükle ayakta dururken feryatlar yürekleri dağladı. Şehidin 8 aylık kızı Nare Lina'yı ise şehidin yakınları ve kadın astsubay kucağında teselli etmeye çalıştı. Asiye Yaşar, eşinin üniformasını giyerek ay yıldızlı tabutuna sarıldı. Kılınan cenaze namazının ardından dualarla uğurlanan şehit Nurettin Yaşar, köy mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada, şehidin kızıyla dans ettiği görüntü ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan görüntü uzman çavuş şehit olduktan sonra izlenme rekoru kırdı. Şehidin kızıyla görüntüleri yürek yaktı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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