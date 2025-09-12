Adana-Pozantı Otoyolunda Karpuz Yüklü Tır Devrildi

Adana- Pozantı otoyolunda karpuz yüklü tır başka bir tıra arkadan çarparak devrildi. Karpuzlar otoyola saçıldı.

Kaza, Adana-Pozantı otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Ş. yönetimindeki 73 FE 625 plakalı karpuz yüklü tır, önünde seyreden Vedat G. yönetimindeki 33 ATL 784 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karpuz yüklü tırda hasar meydana gelirken sürücü Süleyman Ş. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Karpuzlar ise otoyola saçıldı. Ekipler yolu temizlemek için çalışma başlattı. - ADANA