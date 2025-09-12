Haberler

Adana-Pozantı Otoyolunda Karpuz Yüklü Tır Devrildi

Adana-Pozantı otoyolunda bir karpuz yüklü tır, başka bir tıra arkadan çarparak devrildi. Kaza sonrası yoldaki karpuzlar saçıldı ve yol temizleme çalışmaları başlatıldı.

Kaza, Adana-Pozantı otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Ş. yönetimindeki 73 FE 625 plakalı karpuz yüklü tır, önünde seyreden Vedat G. yönetimindeki 33 ATL 784 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karpuz yüklü tırda hasar meydana gelirken sürücü Süleyman Ş. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Karpuzlar ise otoyola saçıldı. Ekipler yolu temizlemek için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
