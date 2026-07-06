Pozantı-Adana istikameti tır devrilmesi nedeniyle trafiğe kapandı
Adana-Pozantı Otoyolu Gülek Tüneli mevkiinde kontrolden çıkan bir tırın devrilmesi sonucu Adana yönü ulaşıma kapanırken, Ankara yönünde de kontrollü geçiş sağlanıyor. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Adana-Pozantı otoyolunda meydana gelen tır kazası nedeniyle Adana yönü trafiğe kapandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, 17.00 sıralarında Adana-Pozantı Otoyolu Gülek Tüneli mevkiinde meydana geldi. Kontrolden çıkan tır, otoyola devrildi. Kaza sonrası Adana yönüne ulaşım tamamen kapandı.
Devrilen tırın yükü karşı şeride geçmesi sebebiyle de Ankara yönüne ulaşım tek yönden kontrollü olarak ilerliyor.
Jandarma ekiplerinin bölgede çalışması sürüyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı