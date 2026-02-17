Haberler

Feke'de helikopter pistinde heyelan meydana geldi

Güncelleme:
Adana'nın Feke ilçesinde aşırı sağanak yağışlar, birçok noktada kaya düşmesi ve heyelana yol açtı. Helikopter pisti kullanılamaz hale geldi ve ulaşım kontrol altında sağlanıyor.

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar ilçede birçok noktada kaya düşmesi ve heyelana neden oluyor. İlçede sağlık ambulansı için kullanılan helikopter pisti heyelan dolayısıyla kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın yüksek kesimlerinde sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Adana, Kayseri -Sivas kara yolunda bulunan Feke ilçe çıkışı Arıkaya mevkiinde bulunan sağlık ambulansı için kullanılan helikopter pistinde dün gece heyelan meydana geldi. Asfaltla kaplı pist ortadan ikiye ayrılarak kullanılamaz hale geldi.

Feke Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ile birlikte bölgede tedbirleri artırırken ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ADANA

