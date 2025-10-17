Haberler

Adana Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 130 Şüpheli Yakalandı

Adana Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 130 Şüpheli Yakalandı
Adana merkezli 'Bayğaralar' çetesine düzenlenen operasyonda 10 ilde toplam 130 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu, silah ve el yapımı patlayıcılar ele geçirildi. 96 şüpheli tutuklandı.

Adana merkezli 10 ilde cinayet, uyuşturucu gibi birçok suça karışan organize suç örgütü "Bayğaralar" çetesine yönelik yapılan operasyonda yakalanan ve aralarında kadınların da bulunduğu 130 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 96'sı tutuklandı. Şüphelilerden birinin sandıktan çıktığı anların görüntüsü dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bayğaralar" olarak bilinen çeteyi 10 ay önce teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, örgüt üyelerinin, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahlı tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli yağma, haraç ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçları başta olmak üzere 54 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi.

10 ilde 130 şüpheli yakalandı, 96'sı tutuklandı

Bunun üzerine 13 Ekim'de Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van'da 403 adrese 800 ekip 2 bin polis ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 106 şüpheli ilk gün yakalandı. Devam eden operasyonlarla sayı 130'a yükseldi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında 4 adet el yapımı patlayıcı, 27 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki ifade işlemleri dün tamamlanan 130 şüpheli adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sevk sırasında helikopterlerle havadan gözetim yapıldı. Dün başlayan ve bugüne kadar devam eden adliyedeki ifade işlemi tamamlandı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 96'sı tutuklandı. 31'i adli kontrol şartıyla, 3 kişi ise savcılıktan serbest kaldı.

Şüphelilerden biri sandıktan çıktı

Öte yandan, şüphelilerden birinin yatak odasındaki sandıktan çıkma anı ise kameraya yansıdı. Sandığın açılmasıyla birlikte görünen şüphelinin de tutuklananlar arasında olduğu öğrenildi. - ADANA

