Adana Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 109 Gözaltı

Adana merkezli 4 ilde organize suç örgütüne operasyonu: 109 gözaltı

Operasyonda yakalanan kişilerin nitelikli yağma, kasten yaralama gibi birçok suç işlediği tespit edildi

ADANA - Adana merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik şafak vakti yapılan operasyonla aralarında çete liderinin de bulunduğu 109 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Ceyhan KOM Büro Amirliği ekipleri 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucunda S.B (26)'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik çalışmasında 115 şüphelinin kimliği belirledi. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

KOM ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde Adana merkezli Osmaniye, Mersin ve Antalya'da 280 ekip 700 polisin katılımıyla 115 şüpheliye ait 118 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de desteği ile şüphelilerin evlerinin kapısı koçbaşıyla kırıldı. İçeri giren polis ters kelepçe takarak çete lideri S.B ve diğer şüphelileri etkisiz hale getirdi.

Adreslerde yapılan arama çalışmasında 27 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet şarjör, 858 adet mermi, 103 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Operasyonda 109 kişi yakalanırken firar olan 6 kişinin yakalama çalışması devam ediyor.

Yakalanan şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelik yağma, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma gibi birçok suçu işlediği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 109 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, suçtan kazanılan para ile elde edildiği değerlendirilen 3 otomobile el konuldu.